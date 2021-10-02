"Моряки" йдуть на дно: "Колос" подовжив жахливу серію "Чорноморця" в УПЛ

"Моряки" йдуть на дно: "Колос" подовжив жахливу серію "Чорноморця" в УПЛ

Ковалівський клуб здобув довгоочікувану домашню перемогу.

"Колос" обіграв "Чорноморець" у матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Ковалівці завершився перемогою господарів з рахунком 2:1.

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"Колос" вийшов вперед на 15-й хвилині зустрічі. Володимир Лисенко красиво забив боковими ножицями. На 29-й хвилині "моряки" відігралися - Євген Смирний вдало підставив ногу під простріл Романа Вантуха.

Переможний гол клуб із Ковалівки забив в другому таймі. На 59-й хвилині Ренан замкнув подачу Ніки Січинави.

"Колос" переміг удома вперше від 30 липня, коли був обіграний "Металіст 1925". Команда з Ковалівки з 11 очками вийшла на 9-те місце в УПЛ.

"Чорноморець" продовжив свою тривалу безвиграшну серію, яка налічує вже 6 поєдинків УПЛ. Востаннє одесити перемагали 16 серпня "Маріуполь". Із 6 балами "моряки" посідають 14-ту сходинку турнірної таблиці.

У поєдинках 11-го туру Чемпіонату України, які відбудуться після паузи на ігри національних збірних, "Колос" 16 жовтня на виїзді зіграє з "Дніпром-1", а "Чорноморець" 18 жовтня в Одесі прийме "Верес".

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