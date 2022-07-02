"Московські дзвони й досі в голові": Ломаченко потрапив під шквал критики через пост про ракетний удар по Сергіївці

Український боксер Василь Ломаченко зіткнувся з жорсткою критикою з боку підписників в Instagram після того, як на своїй сторінці відреагував на ракетний удар російської армії по Сергіївці Одеської області.
Колишній чемпіон світу в легкій вазі виклав у себе в Instagram відео з наслідками ракетного удару РФ по 9-поверховому житловому будинку та базам відпочинку у Білгород-Дністровському районі.
"1.07.2022", - лаконічно підписав ролик Ломаченко.
У коментарях до публікації фоловери боксера обурилися тим, що той лише зараз перервав своє мовчання про війну в Україні. Уболівальники дорікнули Василю, що від початку повномасштабного вторгнення РФ він жодного разу публічно не засудив дії російських окупантів.
- Ясно все з тобою
- Піди помолись за окупантів
- Після тисяч коментарів з осудом, постів у Telegram, ми прокинулися... шкода... та вже запізно
- Піду поригаю …. Московські дзвони й досі в голові
- Ну, ти й терпіла. Твою батьківщину вщент розносять, а в тебе язик у сраці
- До деяких доходить пізно
- Твою батьківщину шматують на частини,а ти жодного слова в лоб....і в такій ситуації ще стараєшся викрутитися ...ех ти....Васю
Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення до України 34-річний боксер вступив до тероборони Білгород-Дністровського. Ломаченко вирішив відмовитися від бою за звання абсолютного чемпіона проти австралійця Джорджа Камбососа та залишитися на батьківщині.
Читайте також:
"Цей бій для всієї моєї країни": Усик зізнався, що пишуть йому українські воїни перед реваншем із Джошуа
"Російська Федерація бомбить мою країну": Усик розповів про ракетний терор проти українців (відео)
Тренер Берінчика про російських окупантів: поприїжджали – навіть унітазів ніколи не бачили