"Московські дзвони й досі в голові": Ломаченко потрапив під шквал критики через пост про ракетний удар по Сергіївці

"Московські дзвони й досі в голові": Ломаченко потрапив під шквал критики через пост про ракетний удар по Сергіївці

Український боксер Василь Ломаченко зіткнувся з жорсткою критикою з боку підписників в Instagram після того, як на своїй сторінці відреагував на ракетний удар російської армії по Сергіївці Одеської області.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі виклав у себе в Instagram відео з наслідками ракетного удару РФ по 9-поверховому житловому будинку та базам відпочинку у Білгород-Дністровському районі.

"1.07.2022", - лаконічно підписав ролик Ломаченко.

У коментарях до публікації фоловери боксера обурилися тим, що той лише зараз перервав своє мовчання про війну в Україні. Уболівальники дорікнули Василю, що від початку повномасштабного вторгнення РФ він жодного разу публічно не засудив дії російських окупантів.

Ясно все з тобою

Піди помолись за окупантів

Після тисяч коментарів з осудом, постів у Telegram, ми прокинулися... шкода... та вже запізно

Піду поригаю …. Московські дзвони й досі в голові

Ну, ти й терпіла. Твою батьківщину вщент розносять, а в тебе язик у сраці

До деяких доходить пізно

Твою батьківщину шматують на частини,а ти жодного слова в лоб....і в такій ситуації ще стараєшся викрутитися ...ех ти....Васю

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення до України 34-річний боксер вступив до тероборони Білгород-Дністровського. Ломаченко вирішив відмовитися від бою за звання абсолютного чемпіона проти австралійця Джорджа Камбососа та залишитися на батьківщині.

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