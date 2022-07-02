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"Московські дзвони й досі в голові": Ломаченко потрапив під шквал критики через пост про ракетний удар по Сергіївці

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"Московські дзвони й досі в голові": Ломаченко потрапив під шквал критики через пост про ракетний удар по Сергіївці

Фото: instagram.com/lomus_official

Український боксер Василь Ломаченко зіткнувся з жорсткою критикою з боку підписників в Instagram після того, як на своїй сторінці відреагував на ракетний удар російської армії по Сергіївці Одеської області.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі виклав у себе в Instagram відео з наслідками ракетного удару РФ по 9-поверховому житловому будинку та базам відпочинку у Білгород-Дністровському районі.

"1.07.2022", - лаконічно підписав ролик Ломаченко.

У коментарях до публікації фоловери боксера обурилися тим, що той лише зараз перервав своє мовчання про війну в Україні. Уболівальники дорікнули Василю, що від початку повномасштабного вторгнення РФ він жодного разу публічно не засудив дії російських окупантів.

  • Ясно все з тобою
  • Піди помолись за окупантів
  • Після тисяч коментарів з осудом, постів у Telegram, ми прокинулися... шкода... та вже запізно
  • Піду поригаю …. Московські дзвони й досі в голові
  • Ну, ти й терпіла. Твою батьківщину вщент розносять, а в тебе язик у сраці
  • До деяких доходить пізно
  • Твою батьківщину шматують на частини,а ти жодного слова в лоб....і в такій ситуації ще стараєшся викрутитися ...ех ти....Васю

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення до України 34-річний боксер вступив до тероборони Білгород-Дністровського. Ломаченко вирішив відмовитися від бою за звання абсолютного чемпіона проти австралійця Джорджа Камбососа та залишитися на батьківщині.

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