Моторошна ДТП за участю Джошуа: стали відомі імена загиблих

Ентоні Джошуа / © Associated Press

Стали відомі подробиці жахливої ДТП, яка відбулася в Нігерії за участю ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Як повідомляє Home of Fight, двома загиблими особами виявилися тренери британського боксера – Роберт Латц та Сіна Гамі.

Загалом під час аварії в автомобілі Джошуа перебували п'ятеро людей. На момент зіткнення з вантажівкою тренери Ей Джея були на передніх сидіннях, а сам Джошуа – на задньому

Загиблі були близькими друзями боксера. Латц був особистим тренером британця, а Гамі – тренером з фізичної підготовки. Ще два тижні тому він допомагав Ентоні готуватися до бою з Джейком Полом.

Також відомо, що Гамі був другом дитинства Джошуа. Він працював з Ей Джеєм упродовж 10 років.

Зазначимо, що сам Ентоні дістав незначні травми й був доправлений до лікарні. Його стан – стабільний.

Нагадаємо, у своєму останньому бою Джошуа у ніч проти 20 грудня в Маямі нокаутував блогера Джейка Пола.

Ей Джей здобув дострокову перемогу в шостому раунді, до цього тричі відправивши Пола в нокдаун. Після бою зірка YouTube повідомив, що британець зламав щелепу йому в двох місцях, опублікувавши рентгенівський знімок.

Для 36-річного Джошуа це 29-та перемога на професійному рингу (26 – нокаутом) за 4 поразок, двох з яких він зазнав від українця Олександра Усика.

Після своєї перемоги над блогером Ентоні кинув виклик іншому ексчемпіону світу в надважкій вазі Тайсону Ф'юрі.

Нагадаємо, раніше Джошуа показав, як готується до бою з Джейком Полом під керівництвом українського тренера.