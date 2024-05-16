Моторошна травма Мудрика: тренер "Челсі" розповів про стан українця

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно прокоментував моторошну травму українського вінгера Михайла Мудрика, отриману під час перенесеного матчу 34-го туру АПЛ проти "Брайтона".

У першому таймі поєдинку 23-річний українець головою жорстко врізався в плече захиснику "чайок" Таріку Лемпті, після чого впав на газон та потребував допомоги лікарів. Через підозру на струс мозку Мудрика одразу замінили.

На післяматчевій пресконференції Почеттіно розповів про стан українця та повідомив, що в останньому матчі сезону він точно не зіграє.

"Ні, з ним не все гаразд, його обстежують. У нього було незначне запаморочення, і ми скористалися протоколом вимушеної заміни. Згідно з правилами, впродовж семи днів він не може бути доступний для наступного матчу, але сподіваюся, що нічого серйозного не сталося", – наводить слова керманича "синіх" Football London.

Матч "Брайтон" – "Челсі" завершився перемогою лондонців з рахунком 1:2. Завдяки цьому "Челсі" (60 очок) перед заключним туром вийшов на шосте місце, яке дозволяє наступного сезону виступити в Лізі конференцій.

В останньому турі чемпіонату Англії 19 травня команда Мудрика прийме "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного.

Читайте також:

Підсобили "Челсі" та Мудрику: "Манчестер Юнайтед" здолав "Ньюкасл" у матчі АПЛ з 5 голами (відео)

Визначився переможець Кубка Італії з футболу (відео)

"Манчестер Сіті" з дублем Голанда обіграв "Тоттенгем" і впритул наблизився до титулу АПЛ (відео)