Моторошний нокаут в андеркарді бою Усик - Джошуа: британець змусив суперника битися в конвульсіях

Моторошний нокаут в андеркарді бою Усик - Джошуа: британець змусив суперника битися в конвульсіях

Домініканця Леніна Кастільо паралізувало на рингу.

Один з поєдинків вечора боксу в Лондоні, головною подією якого є чемпіонський бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа, закінчився справжнім жахіттям.

УСИК - ДЖОШУА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ

Британець Каллум Сміт жорстко нокаутував домініканця Леніна Кастільо. Господар рингу влучив у голову суперника потужним ударом з правої, після чого Кастільо звалився на канвас. Домініканця буквально паралізувало. Він не міг поворухнутися і безпорадно бився в конвульсіях.

Промоутер Едді Хірн у Twitter повідомив, що постраждалий перебуває у свідомості. Із запобіжною метою його доправили до лікарні.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно о 23:50 за київським часом .

. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

У переддень поєдинку Усик та Джошуа стали на ваги - британець переважив українця на 8,6 кг. Після процедури зважування боксери провели фінальну дуель поглядів.

Як повідомляв ТСН Проспорт, Усик прийшов у костюмі Джокера на пресконференцію та першу дуель поглядів з Джошуа.

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