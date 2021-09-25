Моторошний нокаут в андеркарді бою Усик - Джошуа: британець змусив суперника битися в конвульсіях

Домініканця Леніна Кастільо паралізувало на рингу.
Один з поєдинків вечора боксу в Лондоні, головною подією якого є чемпіонський бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа, закінчився справжнім жахіттям.
УСИК - ДЖОШУА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ
Британець Каллум Сміт жорстко нокаутував домініканця Леніна Кастільо. Господар рингу влучив у голову суперника потужним ударом з правої, після чого Кастільо звалився на канвас. Домініканця буквально паралізувало. Він не міг поворухнутися і безпорадно бився в конвульсіях.
Промоутер Едді Хірн у Twitter повідомив, що постраждалий перебуває у свідомості. Із запобіжною метою його доправили до лікарні.
Brutal @CallumSmith23 #SmithCastillo #JoshuaUsyk pic.twitter.com/92GhbTblfQ— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 25, 2021
- Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно о 23:50 за київським часом.
- На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.
- 34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.
- На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.
У переддень поєдинку Усик та Джошуа стали на ваги - британець переважив українця на 8,6 кг. Після процедури зважування боксери провели фінальну дуель поглядів.
Як повідомляв ТСН Проспорт, Усик прийшов у костюмі Джокера на пресконференцію та першу дуель поглядів з Джошуа.
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