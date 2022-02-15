Моторошно кричала від болю: французька гірськолижниця травмувалася на Олімпіаді-2022 (відео)

Моторошно кричала від болю: французька гірськолижниця травмувалася на Олімпіаді-2022 (відео)

Спортсменка не змогла фінішувати у швидкісному спуску.

У вівторок, 15 лютого, відбулися змагання з гігантського слалому на Олімпійських іграх у Пекіні. Вони отримали присмак гіркоти через страшну травму французької гірськолижниці Камілли Черутті.

23-річна спортсменка припустилася помилки на одному з віражів та впала. Після падіння вона закричала від болю – режисерам телетрансляції довелося навіть приглушити звук. Черутті евакуювали з траси, а змагання призупинили.

Terrible caída de la francesa Camille Cerutti voló a gran velocidad hacia la valla, en la transmisión se puede escuchar cómo grita de dolor.

Después de la caída, los médicos la ayudaron. Aún no hay información sobre el estado de salud de la esquiadora#Beijing2022 pic.twitter.com/zfBRI6E3MZ — ALINA PASH (@tyk_tock) February 15, 2022

Зазначимо, що "золото" завоювала Корін Зутер зі Швейцарії, "срібло2 дісталося італійці Софії Годже, а "бронзу" забрала її співвітчизниця Надя Делаго (+0,57). Триразова олімпійська чемпіонка Естер Ледецька посіла 27-е місце із 31 з відставанням 6,31 секунди від лідера.

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