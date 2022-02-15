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Моторошно кричала від болю: французька гірськолижниця травмувалася на Олімпіаді-2022 (відео)

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Моторошно кричала від болю: французька гірськолижниця травмувалася на Олімпіаді-2022 (відео)

Associated Press

Спортсменка не змогла фінішувати у швидкісному спуску.

У вівторок, 15 лютого, відбулися змагання з гігантського слалому на Олімпійських іграх у Пекіні. Вони отримали присмак гіркоти через страшну травму французької гірськолижниці Камілли Черутті.

23-річна спортсменка припустилася помилки на одному з віражів та впала. Після падіння вона закричала від болю – режисерам телетрансляції довелося навіть приглушити звук. Черутті евакуювали з траси, а змагання призупинили.

Зазначимо, що "золото" завоювала Корін Зутер зі Швейцарії, "срібло2 дісталося італійці Софії Годже, а "бронзу" забрала її співвітчизниця Надя Делаго (+0,57). Триразова олімпійська чемпіонка Естер Ледецька посіла 27-е місце із 31 з відставанням 6,31 секунди від лідера.

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