Моторошно кричала від болю: французька гірськолижниця травмувалася на Олімпіаді-2022 (відео)

Спортсменка не змогла фінішувати у швидкісному спуску.
У вівторок, 15 лютого, відбулися змагання з гігантського слалому на Олімпійських іграх у Пекіні. Вони отримали присмак гіркоти через страшну травму французької гірськолижниці Камілли Черутті.
23-річна спортсменка припустилася помилки на одному з віражів та впала. Після падіння вона закричала від болю – режисерам телетрансляції довелося навіть приглушити звук. Черутті евакуювали з траси, а змагання призупинили.
Terrible caída de la francesa Camille Cerutti voló a gran velocidad hacia la valla, en la transmisión se puede escuchar cómo grita de dolor.— ALINA PASH (@tyk_tock) February 15, 2022
Después de la caída, los médicos la ayudaron. Aún no hay información sobre el estado de salud de la esquiadora#Beijing2022 pic.twitter.com/zfBRI6E3MZ
Зазначимо, що "золото" завоювала Корін Зутер зі Швейцарії, "срібло2 дісталося італійці Софії Годже, а "бронзу" забрала її співвітчизниця Надя Делаго (+0,57). Триразова олімпійська чемпіонка Естер Ледецька посіла 27-е місце із 31 з відставанням 6,31 секунди від лідера.
Читайте також:
Мережа вибухнула обуренням через допуск спійманої на допінгу юної російської фігуристки до ОІ-2022
Виграла "золото" за дві різні країни: бобслеїстка переписала історію зимових Олімпіад
Зіркова норвезька біатлоністка завершила виступи на ОІ-2022, вона двічі мало не знепритомніла під час гонок