Моторошний інцидент на Олімпіаді-2026: польській шорттрекістці ледь не вибили око ковзаном

Каміла Сільєр / © Associated Press

Моторошний інцидент стався на зимових Олімпійських іграх-2026 у шорттреку.

Під час чвертьфінального забігу у дисципліні 1500 метрів американка Крістен Сантос-Грізволд випадково влучила ковзаном в обличчя польці Камілі Сільєр.

Причому удар на швидкості був настільки сильним, що у польки злетіли захисні окуляри. Змагання тимчасово призупинили. Лікарі одразу надали Сільєр допомогу, після чого її винесли на ношах.

За інформацією польських ЗМІ, Каміла залишалася у свідомості, а око не було сильно пошкоджене – їй нанесли шви перед від'їздом до лікарні для подальших обстежень і процедур.

Пресаташе збірної повідомила, що поки лікарі не ухвалили рішення, чи потрібна операція — є ймовірність, що вдасться обійтись консервативним лікуванням без хірургічного втручання. Якщо потреби в операції не буде, її випишуть з лікарні найближчими днями.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які змагаються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" на цих Іграх залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.