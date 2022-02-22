Моурінью та тренер Малиновського дискваліфіковані за "наїзд" на арбітрів у матчах Серії А

Моурінью та тренер Малиновського дискваліфіковані за "наїзд" на арбітрів у матчах Серії А

Керманич "Аталанти" також заплатить штраф.

Головні тренери "Роми" та "Аталанти" Жозе Моурінью та Джан П'єро Гасперіні відповідно покарані за свою поведінку під час матчів 26-го туру італійської Серії А.

Коуч римлян наприкінці гри проти "Верони" показав головному арбітру жест, що імітує телефонний дзвінок, а також кричав на адресу рефері фрази: "Тебе спеціально поставили сюди судити, тебе підіслав "Ювентус". Суддя покарав "Особливого" червоною карткою.

За це португальський фахівець отримав дискваліфікацію на два тури Серії А - він пропустить поєдинки проти команд українців - "Спеції" Віктора Коваленка (27 лютого) і "Аталанти" Руслана Маліновського (5 березня).

Своєю чергою, Гасперіні в матчі з "Фіорентиною" розлютився через скасований гол Малиновського і крикнув арбітру: "Ти божевільний". Після цього тренер "бергамасків" був вилучений.

Цей вчинок коштував Гасперіні дискваліфікації на один матч Чемпіонату Італії. Він не зможе керувати командою в грі проти "Сампдорії" 28 лютого. Крім того, фахівець зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 10 тисяч євро.

Наразі "Рома" з 41 балом посідає 8-ме місце в турнірній таблиці Серії А.

"Аталанта" з 44 очками розташувалася на п'ятій сходинці. "Бергамаски" не можуть виграти 5 матчів поспіль у Чемпіонаті Італії.

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