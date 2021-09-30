Моурінью тріумфував у Запоріжжі: "Зоря" розгромно програла "вовкам" у Лізі конференцій (відео)

Команда Віктора Скрипника зазнала другої поспіль поразки в груповому раунді.

Луганська "Зоря" зазнала розгромної поразки від "Роми" в матчі другого туру групового етапу Ліги конференцій. Зустріч на "Славутич-Арені" в Запоріжжі закінчилася з рахунком 0:3.

Команда Жозе Моурінью дуже швидко зуміла вийти вперед. Уже на 7-й хвилині Дарбо розрізав оборону луганців передачею на Ель Шаараві, а той спокійно обійшов Мацапуру та відправив м'яч у порожні ворота.

Варто зазначити, що Ель Шаараві був найактивнішим у складі римського клубу. Ще до перерви він декілька разів небезпечно пробивав по воротах господарів, однак або м'яч трішки розминався зі стійкою, або прекрасно на лінії воріт діяв Мацапура.

"Зоря" ж не часто загрожувала воротам "Роми", хоч і не боялася великими силами йти вперед. На 18-й хвилині напівмомент мав Громов, але пробив точно в руки Рую Патрісіу. "Рома" могла подвоювати рахунок на 30-й хвилині. Шомуродов вийшов на побачення з Мацапурою, але воротаря українського клубу не переграв.

Після перерви малюнок гри не змінився. Команда Моурінью серйозно додала, коли на заміну вийшли Дзаньоло та Абрахам. Майже одразу після цього римляни забили свої другий та третій голи. На 66-й хвилині Цвек не зумів вибити м'яч після подачі суперника з кута поля, а Смоллінг головою з близької відстані розстріляв ворота.

А через дві хвилини "вовки" довели справу до розгрому. Метушнею у штрафному "Зорі" скористався Абрахам, легко пробивши повз голкіпера луганців. А потім італійський гранд спокійно втримав розгромну перевагу. Перемога на класі.

У паралельному матчі групи С ЦСКА Софія та "Буде-Глімт" розійшлися нульовою нічиєю.

та розійшлися нульовою нічиєю. Становище у квартеті С після другого туру: "Рома" (6 очок), "Буде-Глімт" (4), ЦСКА Софія (1), "Зоря" (0).

У 1-му турі групового етапу Ліги конеренцій "Зоря" в гостях з рахунком 1:3 програла норвезькому "Буде-Глімту", а "Рома" розгромила софійський ЦСКА (5:1).

норвезькому "Буде-Глімту", а "Рома" розгромила софійський ЦСКА (5:1). Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах поборються проти команд, які посіли треті місця у групах ЛЄ.

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