Моурінью висловив підтримку українцям: вони демонструють, наскільки є згуртованими, сміливими та дружними

Португальський фахівець висловив підтримку українцям, а також наголосив на тому, що саме футбол допомагає ставати сильнішим.

Про це Моурінью розповів у коментарі для клубного каналу "Шахтаря".

"Що для мене означає проведення таких благодійних матчів? На це можна дивитися з двох сторін. Одна – футбольна, і для нас важливо грати з гарною командою, командою, яка любить грати у футбол, любить будувати гру від задньої лінії, адже це створює складнощі, що добре для нас перед початком сезону.

Також є інша сторона – людська. І звісно, я вважаю, що всі на цьому стадіоні стоять разом в питанні підтримки країни та її народу в такий складний період. Тому, на мою думку, люди прийшли з двох причин: подивитися футбол та підтримати.

Як я відреагував на можливість зіграти з "Шахтарем" у благодійному матчі за мир в Україні? Знову ж таки, я дивлюся з двох сторін. Я проводив матчі в Україні декілька разів, але жодного разу в Донецьку та жодного разу із "Шахтарем", що неймовірно, адже я брав участь у багатьох поєдинках європейського футболу. Було добре провести таку гру, навіть за такої ситуації, навіть після втрати важливих легіонерів, досвідчених гравців. Грати проти цієї молодої команди, команди, яка демонструє гарний футбол, було дуже добре для нас.

І знову ж таки благодійність, якщо вам так зручніше. Мені більше подобається називати це людською стороною футболу. Футбол – сильна гра. Футбол може показати людські емоції. Та, звісно, усі, хто був присутній на цьому стадіоні, глибоко відчувають проблеми українського народу.

Я вважаю, що українці демонструють, наскільки є згуртованими, сміливими та дружніми. І тут немає що додати. Звісно, ми всі знаємо, чого хочемо, а ми хочемо того ж, що й усі. Хочемо щастя, миру. Ми бачили багато українських дітей, їхні красиві обличчя, усмішки. Вони продовжують усміхатися. Сподіваємося, вони усміхатимуться ще частіше", - зазначив Моурінью.

Додамо, що "Рома" розбила в благодійному матчі "Шахтар" із рахунком 5:0. Кошти від реалізації квитків із матчу "Рома" - "Шахтар", які були розпродані ще за два дні до гри, та реклами будуть спрямовані на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни.