Моурінью захотів зробити подарунок фанату, в якого зупинилося серце під час матчу Серії А

Моурінью захотів зробити подарунок фанату, в якого зупинилося серце під час матчу Серії А

"Особливий" пообіцяв відправити уболівальнику річ із власного гардеробу.

Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью вирішив підтримати уболівальника, в якого на трибунах зупинилося серце під час матчу 17-го туру італійської Серії А зі "Спецією" (2:0).

Португальський коуч пообіцяв надіслати фанату свою куртку, аби вона зігрівала відданого шанувальника римського клубу, коли він наступного разу прийде на стадіон в холодну погоду.

"Я дізнався про це тільки наприкінці матчу. Якщо він назве мені свою адресу, то я надішлю йому свою куртку, щоб наступного разу, коли він прийде на стадіон у такий холод, моя куртка була з ним", - цитує Моурінью Football Italia.

Нагадаємо, у фаната зупинилося серце на 30-й хвилині поєдинку. Його вдалося реанімувати завдяки дефібрилятору. Потім чоловіка доправили до лікарні.

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