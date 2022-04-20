"Мовчання - це зрада": Світоліна вимагає повного відсторонення російських та білоруських тенісистів

Еліна наполягає, щоб росіянам і білорусам, які не засудили вторгнення до України, заборонили брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях.

Перша ракетка України Еліна Світоліна опублікувала звернення до тенісної спільноти, в якому закликала до повного відсторонення російських та білоруських гравців від змагань у разі їхньої підтримки вторгнення окупантів до України.

27-річна уродженка Одеси заявила, що теністи з Росії та Білорусі, які публічно не висловилися проти розв'язаної президентом РФ Володимиром Путіним війни в нашій країні, повинні бути недопущені до будь-яких міжнародних змагань.

"Шановна тенісна спільнота! Джінетта Саган якось сказала: "Тиша перед правосуддям - це співучасть із гнобителем. 24 лютого 2022 року Росія за підтримки Білорусі напала на Україну. Зараз у нашій країні, у нашому домі, війна. Українці змушені залишити свої домівки, боротися за власне життя та за життя своїх співвітчизників.

Уже понад 50 днів російські війська, використовуючи територію Білорусі, бомбардують наші міста й вбивають мирних жителів. Мільйони людей залишилися без даху над головою, мільйони дітей знають тепер, що таке вибухи, що таке страх і що таке смерть. І це все відбувається сьогодні в центрі Європи.

Як спортсмени, ми несемо величезну відповідальність перед суспільством. Наші дописи читають мільйони людей і формують своє ставлення до ситуації, що склалася. Мовчати під час війни, особливо тим, хто є лакмусовим папірцем в суспільстві, є нестерпним, оскільки це веде до продовження вбивств на нашій батьківщині.

Ми бачили, що деякі гравці Росії та Білорусі неоднозначно висловлювалися щодо якоїсь війни, але досі жоден представник цих держав не висловився про війну, розв'язану Росією та Білоруссю на території України.

Ми вимагаємо від WTA, ATP та ITF, щоб гравці, представники Росії та Білорусі, публічно й чітко дали свою відповідь на такі питання:

1. Чи підтримуєте ви вторгнення Росії та Білорусі на територію України і внаслідок цього розпочату цими країнами війну?

2. Чи підтримуєте ви військову діяльність Росії та Білорусі в Україні?

3. Чи підтримуєте ви режим Путіна та Лукашенка?

В іншому випадку, ми вимагаємо заборонити російським та білоруським спортсменам брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях, як це вже зробив Wimbledon. Настає час, коли мовчання - це зрада, і цей час настав", - написала Світоліна на своїй сторінці в Instagram.

Додамо, що аналогічну вимогу щодо відсторонення росіян і білорусів від усіх турнірів опублікували й інші відомі українські тенісисти, зокрема Сергій Стаховський і Марта Костюк.

Раніше видання New York Times повідомило, що російських та білоруських тенісистів не допустять до Wimbledon-2022 через повномасштабну війну, яку Росія розпочала на території України.

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