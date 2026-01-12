"Мовчати – неправильно": Костюк пояснила, чому на турнірах говорить про війну в Україні

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк дала пресконференцію після фіналу турніру WTA 500 в австралійському Брисбені.

На ній тенісистку запитали, чому вона постійно говорить про війну в Україні, якщо у світі "багато конфліктів, багато тем на слуху".

23-річна уродженка Києва пояснила, що представляє Україну, а відтак вважає дуже важливим розповідати про війну, яка досі триває на її батьківщині.

"Я вважаю, що для мене дуже важливо правильно використовувати свою платформу, а моя платформа – це Україна, бо я представляю Україну. Тому для мене принципово важливо про це говорити.

У мене велика аудиторія, за мною стежать багато людей, на мене рівняються і діти, і дорослі. Війна навчила мене, що надзвичайно важливо відстоювати свої переконання й говорити про них – чи то війна, чи інші цінності, чи твоя позиція.

Якщо ти в щось віриш, ти маєш про це говорити. Це важливо і для мене особисто. Як я вже казала на корті, у будинку, де живуть мої батьки, є опалення, генератори, тож навіть під час відключень електроенергії вони можуть обігрівати дім. Але всередині все одно дуже холодно. Батьки мого чоловіка змушені ходити вдома в куртках через холод.

Я тут, я виконую свою роботу – і це, звісно, дуже важливо. Але реальність удома – зовсім інша. Я не можу це ігнорувати, я маю про це говорити. У мене є для цього платформа й голос. У моєму становищі мовчати про це – неправильно. Для мене це було б просто нелюдяно", – сказала Костюк.

Зазначимо, що Марта у Брисбені здобула три поспіль перемоги над тенісистками з топ-10 рейтингу WTA. За підсумками турніру вона піднялася до топ-20 світової класифікації.

Після поразки у фіналі від першої ракетки світу, нейтральної тенісистки з білоруським паспортом Аріни Соболенко, Костюк розчулила промовою про важку ситуацію в Україні, спричинену російськими обстрілами.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.