"Мовою Росії ми тут не спілкуємося": вчинок арбітрині матчу викликав овації фанатів (відео)
Анастасія Романюк покарала гравчиню за вигуки російською мовою.
Резонансний інцидент стався під час матчу жіночого чемпіонату України між командами "Колос" (Ковалівка) та "Сістерс" (Одеса). Арбітриня поєдинку Анастасія Романюк показала жовту картку одній з гравчинь за вигуки російською мовою.
Наприкінці першого тайму Романюк перервала гру та покарала "гірчичником" футболістку одеської команди Ірину Майбородіну за неспортивну поведінку.
Тренер одеської команди Денис Колчин втрутився у ситуацію та закликав Романюк пояснити своє рішення.
У відповідь рефері пояснила, за що показала Майбородіній жовту картку.
"Мовою Росії ми тут не спілкуємося, це чемпіонат України! Жовта картка за незгоду. І попросила гравця спілкуватися українською мовою. Це чемпіонат України", – сказала Романюк, викликавши цим овації уболівальників на трибунах.
Сама зустріч завершилася перемогою "Сістерс" з рахунком 2:1.
Одеська команда з 9 очками після трьох матчів піднялася на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату України. "Колос" йде на шостій позиції, маючи у своєму активі один заліковий бал.
