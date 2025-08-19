"Мовою Росії ми тут не спілкуємося": вчинок арбітрині матчу викликав овації фанатів (відео)

Анастасія Романюк (по центру) / © ФК Колос

Резонансний інцидент стався під час матчу жіночого чемпіонату України між командами "Колос" (Ковалівка) та "Сістерс" (Одеса). Арбітриня поєдинку Анастасія Романюк показала жовту картку одній з гравчинь за вигуки російською мовою.

Наприкінці першого тайму Романюк перервала гру та покарала "гірчичником" футболістку одеської команди Ірину Майбородіну за неспортивну поведінку.

Тренер одеської команди Денис Колчин втрутився у ситуацію та закликав Романюк пояснити своє рішення.

У відповідь рефері пояснила, за що показала Майбородіній жовту картку.

"Мовою Росії ми тут не спілкуємося, це чемпіонат України! Жовта картка за незгоду. І попросила гравця спілкуватися українською мовою. Це чемпіонат України", – сказала Романюк, викликавши цим овації уболівальників на трибунах.

Сама зустріч завершилася перемогою "Сістерс" з рахунком 2:1.

Одеська команда з 9 очками після трьох матчів піднялася на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату України. "Колос" йде на шостій позиції, маючи у своєму активі один заліковий бал.

