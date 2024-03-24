"Моя донька приймала біженців": тренер збірної Ісландії висловився про війну в Україні

Оге Гарейде солідарний з українцями у боротьбі проти російської агресії.

Головний тренер збірної Ісландії Оге Гарейде напередодні фінального матчу плейоф відбору до Євро-2024 проти команди України прокоментував загарбницьку війну, яку Росія продовжує вести на території нашої держави.

70-річний норвезький фахівець висловив солідарність з українським народом і розповів, що його донька у себе вдома приймала біженців з України.

"Щодо війни в Україні, то мені шкода українців, які проходять через страждання. Моя дочка у своєму будинку приймала біженців з України, і мені шкода, що їм довелося залишити свою країну через атаку іншої держави. Жахливо, що таке відбувається у сучасному суспільстві", – наводить слова Гарейде mbl.is.

Матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія буде доступна на нашому сайті.

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Переможець матчу Україна – Ісландія отримає путівку до фінального турніру Євро-2024, де зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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