"Моя історія з "Баварією" закінчена": найкращий футболіст світу влітку змінить клуб

Форвард "Баварії" Роберт Левандовські повідомив про намір найближчим часом залишити мюнхенців.

Польський нападник, який 2021 року був визнаний найкращим гравцем світу за версією ФІФА, на пресконференції оголосив про свій майбутній відхід з мюнхенського клуба.

"Сподіваюсь, того, що я скажу зараз, достатньо. Що більше питань не буде потрібно. Наразі я точно знаю, що моя історія з "Баварією" закінчена. Після останніх місяців я не можу собі уявити подальшої співпраці.

Усвідомлюю, що трансфер буде найкращим рішенням для обох сторін, і я вірю, що "Баварія" не затримає мене лише тому, що може це зробити", - передає слова Роберта видання Sport.pl.

Левандовські виступає за "Баварію" від 2014 року, коли перейшов з дортмундської "Боруссії". Цього сезону поляк забив 50 голів та віддав сім результативних передач у 46 матчах за мюнхенців. Його контракт із чемпіонами Німеччини спливає влітку 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Левандовські погодив умови особистого контракту з "Барселоною".

Нагадаємо, Роберт не залишається осторонь війни українського народу з російськими окупантами. Польський форвард неодноразово закликав допомагати нашій країні, а сам вирішив продати на благодійному аукціоні свою футболку національної збірної з написом Stop War.

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