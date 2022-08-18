"Моє серце підказує, що він легко переможе": Вайлдер дав прогноз на реванш Усик - Джошуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер поділився очікуваннями від другого поєдинку між володарем титулів WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Американський надважковаговик Деонтей Вайлдер, який у жовтні збирається повернутися на боксерський ринг, вважає Олександра Усика фаворитом майбутнього поєдинку проти Ентоні Джошуа.

На думку "Бронзового бомбардувальника", саме українець стане переможцем реваншу, причому зробить це без особливих зусиль. Водночас Вайлдер зазначив, що готовий до будь-якого розвитку подій.

"Моє серце підказує, що Усик легко переможе, він зараз на своїй хвилі. Утім, під час бою може статися все. Обом бажаю удачі, бажаю уникнути пошкоджень", - сказав Вайлдер у коментарі PBC.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що потрібно знати про бій-реванш між Усиком та Джошуа.

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