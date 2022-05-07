"Моє серце розривається, це не їхня війна": президент УЄФА зганьбився заявою щодо усунення росіян

"Моє серце розривається, це не їхня війна": президент УЄФА зганьбився заявою щодо усунення росіян

Очільник Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін неоднозначно прокоментував відсторонення російських команд від турнірів під егідою УЄФА.

У понеділок, 2 травня, УЄФА оголосив про відсторонення російських клубів та збірних від турнірів під своєю егідою щонайменше до кінця сезону-2022/23. Проте, схоже, глава організації Александер Чеферін шкодує, що йому довелося застосувати санкції до росіян.

За словами словенського спортивного функціонера, російські спортсмени непричетні до війни, яку їхня країна розв'язала проти України. Чеферін зізнався, що в нього "розривається серце" через те, що атлетам із РФ доводиться "страждати" в ситуації, що склалася.

"Ситуація насправді важка, ми не могли вчинити по-іншому. В якомусь сенсі моє серце розривається через накладені на спортсменів санкції, тому що не їхня війна. Те, що вони страждають - не добре.

З іншого боку, в таких жахливих умовах ми повинні реагувати. Потрібно зробити все можливе, щоб покінчити з цим безумством", - наводить слова Чеферіна видання AS.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що РФ та Білорусь викинули з Міжнародної федерації тенісу.

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