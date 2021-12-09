"Мої цінності незаперечні": гравець "Барселони" прокоментував скандальне фото з Левандовскі

Лангле потрапив у неоднозначну ситуацію.

В середу, 8 грудня, "Барселона" вперше за 20 років не змогла вийти з групи Ліги чемпіонів, програвши мюнхенській "Баварії у вирішальному матчі.

Після гри в Мережі стала розповсюджуватися фотографія із зображенням Клемана Лангле та Роберта Левандовські, де захисник зовсім не схожий на засмученого таким результатом матчу.

Лангле вирішив пояснити фанатам, чому він так поводився, в Instagram.

"Я хочу передати повідомлення шанувальникам Барселони. Насамперед, мені сумно з приводу вчорашнього результату, цей клуб заслуговує лише на найкраще, а ми не змогли цього добитися. Мені необхідно пояснити фото, на якому я посміхаюся разом із Левандовські. Це специфічна реакція, яка аж ніяк не відображає моїх відчуттів від результату.

"Мої цінності незаперечні, і будь-хто, хто мене знає, знає мою відданість і мою любов до своєї професії, до Барси і особливо до її вболівальників. У мене ніколи не було б такої реакції на те, що так сильно засмутило всіх фанатів учора. Сьогодні нам дуже сумно, але тепер у нас є місія: повернути Барселону туди, де вона заслуговує перебувати", - написав футболіст.

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