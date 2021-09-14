"Мої слова перевернули для голосних заголовків": Верняєв спростував "ультиматум" зректися громадянства

Титулований гімнаст пояснив, що навіть не думав про те, щоб виступати під прапором іншої держави.

Дискваліфікований за допінг олімпійський чемпіон 2016 року український гімнаст Олег Верняєв прокоментував свою попередню заяву, де говорив про конфлікт у збірній України, через який він готовий "йти туди, де йому буде зручно працювати".

27-річний спортсмен пояснив ситуацію у себе в Instagram.

"Вітаю всіх. У зв’язку з останніми новинами, хотів би внести корективи у заголовках наших ЗМІ. Як завжди, з моїх слів донесли не всю інформацію, яку я казав, тому зараз в декількох реченнях висловлю свою думку.

По-перше, я народився в Україні, в моєму рідному місті Донецьк і на Олімпійських Іграх в Ріо 2016 року я підіймав стяг своєї країни. Я не збираюсь шантажувати когось своїм переходом до іншої держави і навіть не думав над цим, тим паче, з моєю ситуацією з відстороненням.

Я розумію що мої слова перевернули з "ніг на голову" для голосних заголовків. Я висвітлював події, які відбуваються всередині нашої збірної, а мої слова перекрутили і виставили з ганебної сторони.

По-друге, чому не було сказано те, що за підтримки Президента та міністерства - підтримують спорт і розвивають його?

Якщо взяти конкретно спортивну гімнастику, нам придбали саме той килим, який нам був потрібен на олімпійських іграх в Токіо, який коштує дуже багато. І водночас на олімпійській базі "Конча-Заспа" будується нова зала для спортивної гімнастики та інших видів спорту.

Я сподіваюся, що моя ситуація з дискваліфікацією вирішиться і я зможу повернутись до тренувальної зали і плечем до плеча з нашим тренерським штабом та молодими, перспективним хлопцями у збірній - підготуватись до Олімпійських ігор у Парижі-2024, повернувши ті традиції в спортивній гімнастиці, коли ми жодного разу не повертатись з Олімпійских Ігор без медалей. Всім дякую за увагу", - написав Верняєв на своїй сторінці в Instagram.

Верняєв - олімпійський чемпіон, чемпіон світу та багаторазовий переможець першості Європи.

Напередодні Олімпіади-2020 гімнаста дискваліфікували на чотири роки через виявлений у його крові допінг.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Верняєв привітав російську збірну з перемогою на Олімпіаді.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання