"Може бути дискваліфікація": Гутцайт висловився про заборону шолома Гераскевича на ОІ-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Президент НОК України Вадим Гутцайт висловився про рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) заборонити українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на зимовій Олімпіаді-2026 у шоломі з фото українських спортсменів, яких убили російські окупанти.

За його словами, незважаючи на заклики України дозволити Гераскевичу змагатися в "шоломі пам'яті", у МОК відповіли відмовою.

Також він припустив, що Гераскевича можуть дискваліфікувати, якщо він порушить заборону й все одно вийде на старт у цьому шоломі.

"Нас повністю це не влаштовує, ми підтримуємо нашого атлета. Підтримуємо взагалі всю нашу команду, яка під час повномасштабної війни виборола право бути присутніми і виступати на Олімпіаді, піднімати прапор України. Звісно, ми не підтримуємо це рішення, як вже отримали. Зранку ми надіслали лист і у мене є особисте спілкування з Міжнародним олімпійським комітетом. Дуже просив, щоб нас підтримали. На жаль, маємо те, що маємо.

Мені складно відповісти, чому вони непідступні. Я і закликав, і просив, і лист ми написали, де зазначили, що відбувається, і просимо, щоб спортсмен вийшов у цьому шоломі. Але, на жаль, їхнє рішення є таким. Вони вбачають неможливим, щоб на спортивному шоломі були згадки про вбитих українських атлетів. Таке їхнє бачення, на жаль.

Що буде, якщо Гераскевич все ж змагатиметься у цьому шоломі? Думаю, це може бути дискваліфікація. Потрібно дивитися, що відбувається в таких випадках, але може бути дискваліфікація, якщо він буде використовувати те, що заборонено, Міжнародною федерацією скелетону і МОК під час проведення Олімпійських ігор", – сказав президент НОК України в ексклюзивному коментарі для Суспільне Студія.

Нагадаємо, 9 лютого Гераскевич на тренуванні Олімпіади-2026 виступив у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Пізніше Владислав повідомив, що МОК заборонив використання його шолома на офіційних тренуваннях та змаганнях. Він також заявив, що збирається оскаржити рішення МОК і боротиметься за право змагатися на Олімпіаді саме в цьому шоломі.

На заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів уже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Владиславу виступити на Олімпійських іграх-2026 у спеціальному "шоломі пам'яті".

МОК пішов на частковий компроміс щодо 27-річного українського скелетоніста та замість "шоломі пам'яті" дозволив йому носити чорну пов’язку або стрічку на змаганнях Олімпіади-2026.

Крім того, МОК пояснив, чому заборонив Гераскевичу змагатися в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів.

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Для Владислава це третя в кар'єрі Олімпіада. Він також виступав на Іграх 2018-го та 2022 років. Найкращим результатом українця є 12-те місце на Олімпіаді-2018.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після третього змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.