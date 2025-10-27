ТСН у соціальних мережах

Проспорт
109
2 хв

"Можемо побитися в саду": Вордлі оцінив поєдинок з Усиком за абсолютне чемпіонство

Британець націлений заволодіти всіма поясами українського чемпіона.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Фабіо Вордлі

Фабіо Вордлі / instagram.com/fabiowardley

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі прокоментував можливий бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

"Я не можу просити нічого більше. Я не можу бажати нічого більшого в цьому виді спорту. Все, про що я коли-небудь просив, – це можливість, і я її отримав. Я не збираюся зупинятися на цьому.

Я не збираюся виходити на ринг з Усиком, щоб сказати "Дякую, що запросили" і просто здатися. Це не в моєму стилі. Я думаю, ви побачили це в поєдинку з Паркером. Так що, коли пролунає гонг і ми з Усиком нарешті вийдемо на ринг, йому доведеться попрацювати.

Скажіть Усику, щоб він з'явився. Покажіть, як дістатися до Іпсвіча. Я дам йому свою адресу, він може приїхати до мене, можемо побитися в саду – мені все одно. Головне, щоб він був там і приніс свої пояси", – сказав Вордлі в інтерв'ю BoxingScene.

У ніч проти 26 жовтня Вордлі на арені O2 у Лондоні переміг новозеландця Джозефа Паркера технічним нокаутом у 11-му раунді та став обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Усик.

Раніше WBO зобов'язала Усика провести наступний поєдинок з переможцем бою Паркер – Вордлі. Тож якщо українець відмовиться боксувати з британцем, то втратить свій титул, а відтак і звання абсолютного чемпіона світу.

Директор команди українського чемпіона Сергій Лапін уже розповів, що Усик збирається повернутися на ринг у першій половині 2026 року.

Водночас промоутер британського претендента Френк Воррен розповів, що бій Усик – Вордлі може відбутися у березні 2026 року в Лондоні або Ер-Ріяді.

Нагадаємо, востаннє Усик виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

30-річний Вордлі має на своєму рахунку 20 перемог (19 – нокаутом) та одну нічию.

109
