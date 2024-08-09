Може бути ще одна медаль: українська борчиня вийшла до півфіналу Олімпіади-2024

Ірина Коляденко продовжить змагатися за свою другу олімпійську нагороду.

Українська борчиня вільного стилю Ірина Коляденко пройшла до півфіналу на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У чвертьфіналі 25-річна українка, яка виступає у ваговій категорії до 62 кг, здолала представницю Болгарії Біляну Дудову з рахунком 7:3.

Перед цим в 1/8 фіналу Коляденко здобула перемогу над Орхон Пуревдорж з Монголії (8:7).

У півфіналі Ірина позмагається проти представниці Киргизстану Айсулу Тининбекової, яка є срібною призеркою Олімпіади-2020 у Токіо у цій вазі. Сутичка відбудеться сьогодні, 9 серпня, приблизно о 19:55 за київським часом.

Коляденко – бронзова призерка Олімпіади-2020. Вона є триразовою чемпіонкою Європи (2021, 2023, 2024), здобувала "бронзу" на ЧЄ-2020, а також "срібло" (2019) та "бронзу" (2023) на чемпіонатах світу.

Зазначимо, що у п'ятницю, 9 серпня, Україна вже встигла виграти одну медаль на ОІ-2024. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок завоювали "срібло" у веслуванні на каное-двійці на 500 метрів

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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Станом на зараз Україна має вже одинадцять нагород на ОІ-2024: три золоті, чотири срібні та чотири бронзові. "Синьо-жовті" посідають 15-ту позицію в медальному заліку.

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