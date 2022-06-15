"Може мене посадять або уб'ють, але я проти війни": екскапітан збірної Росії з футболу засудив вторгнення до України

"Може мене посадять або уб'ють, але я проти війни": екскапітан збірної Росії з футболу засудив вторгнення до України

Колишній футболіст та капітан збірної Росії Ігор Денисов виступив проти війни в Україні.

Ексгравець "Зеніту" підтримав відсторонення російського футболу від міжнародних змагань, а також звернувся до диктатора РФ - Володимира Путіна.

Про це Денисов розповів у інтерв'ю YouTube-каналу журналіста та коментатора Нобеля Арустамяна.

"Я вважаю, це правильно (про відсторонення РФ від міжнародних турнірів, прим.). Тому що ми всі причетні до того, що відбувається. Це моя думка. Я за ще більше посилення. Тому що це все треба зупинити.

Багато хто каже, що це не допоможе. Але ні, наш футбол скотився. А якщо ми пропустимо єврокубки наступного сезону, буде ще гірше. Те, що відбувається, – це жах. Ми всі винні. Ми не можемо донести до нашого уряду думку, що це неправильно. Якщо наша країна зайшла туди, то це наша загальна провина.

Може бути мене за ці слова посадять або уб'ють, але я проти війни. Я записав звернення до нашого "великого"... (до Путіна, прим.) Я сказав, що готовий стати на коліна перед ним, щоб це все зупинилося. Це було на третю або четверту добу після початку вторгнення. Я не гордий хлопець. Але, на жаль, ніхто зі ЗМІ його не опублікував... Було боляче.

Але, звичайно, навіть зараз, коли я це говорю, мені страшнувато, бо вони ухвалюють усі ці закони про кримінальні справи. Але я не ховаюся і не збираюся нікуди їхати. Мені це нафіг не потрібно. Що буде, то буде. Але як можна не сказати, якщо я так відчуваю. Може для когось, хто думає інакше, я говорю дурниці. Але для себе я вважаю, що має висловити свою думку", - сказав Денисов.

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