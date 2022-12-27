Може не повернутися з оренди: легіонером "Динамо" цікавляться в Ла Лізі

"Севілья" цікавиться послугами 23-річного вінгера київського "Динамо" Вітіньйо.

Про це повідомляє Vamos Mi Sevilla.

Іспанський клуб планує взяти бразильця в оренду під час трансферного зимового вікна.

Нині бразилець перебуває в оренді "Атлетіко Паранаенсе". Угода закінчується 31 грудня. Його контракт з "Динамо" розрахований до літа 2026 року.

Transfermarkt оцінює вартість вінгера у 5 мільйонів євро.

"Севілья" після 14 турів посідає 18-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, що півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков може продовжити кар'єру в нідерландському ПСВ.

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