"Може нокаутувати": легендарний Холіфілд зробив прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд поділився своєю думкою щодо прийдешнього бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

62-річний американець заявив, що українець може нокаутувати британця, якщо завдасть йому багато точних ударів.

Холіфілд зізнався, що симпатизує Усику і вважає, що він переможе "Циганського короля" суддівським рішенням.

"Коли я зустрів Усика, він сказав мені: "Я збираюся зробити те саме, що зробив ти, стати абсолютним чемпіоном у важкій вазі, перейти до надважкої ваги і стати там чемпіоном". Я сказав: "Сил тобі". І знаєте що, він зробив це.

На цьому етапі своєї кар'єри і в цьому віці вони зможуть змінити лише якісь дрібниці. Усик – хлопець, який викидає багато ударів. У нього швидкі руки і чудові рефлекси. Він маленький, і, можливо, йому доведеться трохи отримати ударів, щоб потім віддати. Олександр буде робити те, що необхідно для перемоги.

Усик – хлопець, який весь час багато працює. Мені це подобається. Я теж був такою людиною, як Олександр – коли я мав працювати, я завжди викладався на повну.

Я думаю, що якщо Усик буде влучати постійно, він може нокаутувати Ф'юрі. У Тайсона є зріст і розмах рук, і він хороший боксер. Його важко дістати. Все залежить від часу, комбінаційності та таймінгу.

З якоїсь причини вони не зупинили перший бій у дев'ятому раунді. Я намагаюся не сперечатися, тому що я сам боєць. Я тренувався, щоб бути найкращим. Мені подобаються обидва ці хлопці. Вони обидва кваліфіковані, і хто б не виграв, він є гідним переможцем. Але мені подобається Олександр. Я думаю, що він переможе за очками", – сказав Холіфілд у коментарі The Ring.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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