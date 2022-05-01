Може підвищитися у класі: збірна України U-18 розгромною перемогою завершила виступ на чемпіонаті світу з хокею

Може підвищитися у класі: збірна України U-18 розгромною перемогою завершила виступ на чемпіонаті світу з хокею

У неділю, 1 травня, юнацька збірна України з хокею (U-18) зіграла заключний матч на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1В, який триває в Італії.

"Синьо-жовті" перемогли однолітків з Австрії з рахунком 12:4.

Шайби у складі нашої команди закинули: Дем’ян Тиченко, Микита Сидоренко (4), Олексій Дахновський, Веніамін Трандафілов (2), Антон Яцишин, Володимир Волков, Михайло Ковальчук, Ілля Дубський.

Команда Олександра Бобкіна бореться за єдину путівку до другого за силою ешелону світового хокею - дивізіон 1А. Українці набрали 12 очок і вийшли на 1-е місце в турнірній таблиці. Але якщо угорці переможуть Італію, то наша збірна опуститься на другу сходинку.

Чемпіонат світу U-18. Дивізіон 1В

Україна U-18 – Австрія U-18 - 12:4 (4:0, 5:2, 3:2)

Шайби: 01:53 Тиченко (Нікулін) - 1:0, 09:13 Сидоренко (Дахновський - більш) - 2:0, 11:16 Дахновський (Тиченко, Сімчук - більш) - 3:0, 11:41 Трандафілов (Сімчук) , Крикля - більш) - 4:0, 21:31 Тшурніг (Ауер, Стиха) - 4:1, 28:44 Яцишин (Пазій, Дубський) - 5:1, 31:12 Сидоренко (Крикля) - 6:1, 35:22 Волков (Мойсеєв, Сімчук) – 7:1, 35:31 Сидоренко – 8:1, 36:42 Шерцер (Ліпітш, Тшурніг) – 8:2, 37:32 Сидоренко (Дахновський, Тиченко – більш) – 9 :2, 45:49 Ковальчук (Тиченко) - 10:2, 47:13 Соллінгер (Стиха) - 10:3, 50:29 Трандафілов (Крикля) - 11:3, 52:18 Дубський (Трандафілов, Волков - більш) - 12:3, 57:41 Ауер - 12:4

Турнірна таблиця

1. Україна – 12 (5 матчів)

2. Угорщина – 12 очок (4 матчі)

3. Італія – 9 очок (4 матчі)

4. Словенія – 3 очки (4 матчі)

5. Австрія – 3 очок (5 матчів)

6. Польща – 0 очок (4 матчі)

Нагадаємо, що у суботу, 30 квітня, збірна України з хокею зазнала розгромної поразки у поєдинку з Японією.

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