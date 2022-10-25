"Може піти будь-якої хвилини": Суркіс зізнався, чи планує звільняти Луческу на тлі провальних результатів

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував чутки щодо можливого звільнення Мірчі Луческу з посади головного тренера команди.

"У контракті Луческу не прописано жодних відступних, якщо я його звільняю або він іде сам. У нас контракт побудований на джентльменських умовах. Луческу може піти будь-якої хвилини, але він не може піти не переможцем.

Повірте мені, якщо Луческу піде з "Динамо", то лише переможцем. Він робить усе правильно. Не треба вішати всіх собак на тренера. Дай Боже, щоб усі молоді тренери так працювали, як він. Луческу 24 години на добу думає про футбол", - цитує Суркіса FanDay.

Крім того, Суркіс спростував чутки, що наступником Луческу на посаді керманича "Динамо" стане нинішній головний тренер юнацької команди "біло-синіх" Ігор Костюк.

"Це неправда. Луческу працюватиме з "Динамо" стільки, скільки зможе, або якщо скаже, що цій команді він більше нічого дати не зможе. Потрібна невелика перерва і він поверне команду на колишній рівень. Я в цьому впевнений! У нас в Україні небагато тренерів, які можуть працювати так, як Мірча", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, "Динамо" провалило старт сезону-2022/23. Наразі "біло-сині" з 10 очками після 7 матчів посідають лише восьме місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

У єврокубках кияни не зуміли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, після чого програли всі чотири стартові зустрічі в групі Ліги Європи (проти "Фенербахче", АЕКа Ларнаки та двічі - "Ренна"). За два тури до кінця групового етапу "біло-сині" втратили шанси вийти до плейоф Ліги Європи.

Аби бодай якось врятувати євросезон, підопічним Луческу необхідно 27 жовтня на Кіпрі перемагати АЕК. Це дозволить столичній команді претендувати на третє місце в групі та путівку до 1/16 фіналу Ліги конференцій.

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