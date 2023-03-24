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Може потрапити до книги рекордів Гіннеса: у Чилі воротар забив курйозний гол через усе поле (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Може потрапити до книги рекордів Гіннеса: у Чилі воротар забив курйозний гол через усе поле (відео)

Леандро Рекена / Twitter

Леандро Рекена записав своє ім'я до історії світового футболу.

Дивовижний гол було забито в матчі елітного дивізіону чемпіонату Чилі з футболу між між "Кобресалом" та "Коло-Коло". Його автором став аргентинський голкіпер господарів поля Леандро Рекена.

На 77-й хвилині зустрічі Рекена, за рахунку 2:0 на користь своєї команди, вибив м'яч із власного штрафного майданчика. 

У цей момент голкіпер "Коло-Коло" Браян Кортес перебував далеко від своїх воріт. М'яч після відскоку від газону кумедно перелетів над його головою та покотився до сітки воріт. Кортес намагався наздогнати круглого, але його зусилля були марними.

Як повідомляє TNT Sports Chile, гол було забито з відстані 101 метра. Якщо Книга рекордів Гіннеса ратифікує це взяття воріт, то це зробить Рекену автором найдальшого гола в історії світового футболу. Наразі рекорд належить Тому Кінгу, який у матчі четвертого англійського дивізіону між "Ньюпортом" і "Челтнемом" забив із відстані 96,01 метра.

"Не брехатиму, це не був удар по воротах. Я просто хотів швидко ввести м'яч у гру, щоб заскочити суперника зненацька. На жаль для мого візаві та на радість для нас, це був гол. Тепер ми чекаємо на офіційне підтвердження відстані, з якої я забив гол. Мені сказали, що чилійська федерація футболу перевірить розміри поля. У будь-якому разі я щасливий. Може, ще в історію футболу потраплю", – прокоментував свій гол Рекена.

Поєдинок завершився перемога "Кобресаля" над "Коло-Коло" з рахунком 3:1. Гості відквитали один м'яч на п'ятій компенсованій хвилині.

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Дата публікації
Перегляди
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