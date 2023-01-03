Може повернутися до Європи: Роналду має цікавий пункт у своєму контракті з "Аль-Насром" – ЗМІ

Ймовірно, португалець ще не остаточно попрощався з європейським футболом.

30 грудня зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду офіційно перебрався до "Аль-Насра" із Саудівської Аравії. Проте, не виключено, що вже наступного сезону він знову може опинитися в європейському футболі.

Так, за інформацією видання Marca, 37-річний нападник має цікавий пункт у своєму контракті з саудитами. Нібито він передбачає, що Кріштіану може на правах оренди перейти до англійського "Ньюкасла", якщо "сороки" за підсумками цієї кампанії фінішують у топ-4 АПЛ і кваліфікуються до Ліги чемпіонів.

Джерело стверджує, що такий трансфер може бути легко реалізований завдяки тому, що англійським клубом володіє Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії, який має хороші зв'язки з босами "Аль-Насра".

Сам же Роналду досі хоче грати в Лізі чемпіонів і залишитися рекордсменом найпрестижнішого клубного турніру Європи. Наразі саме португалець забив найбільше м'ячів в історії ЛЧ (140). Найближчий його переслідувач, форвард французького ПСЖ Ліонель Мессі, відстає на 11 голів.

Варто зазначити, що "Ньюкасл" нині сенсаційно посідає третю сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Тож шанси реалізувати описаний план повернення Роналду до Європи є досить реальними.

Нагадаємо, Кріштіану підписав контракт з "Аль-Насром" до літа 2025 року. У новому клубі він буде заробляти "космічні" 200 мільйонів доларів на рік.

"Аль-Наср" став п'ятим клубом у кар'єрі КріРо. Раніше він виступав за лісабонський "Спортинг" (2002-2003), "Манчестер Юнайтед" (2003-2009, 2021-2022), мадридський "Реал" (2009-2018) і туринський "Ювентус" (2018-2021).

Останнім клубом Роналду був англійський "Манчестер Юнайтед", який 22 листопада оголосив про розірвання контракту з ним. Це сталося після резонансного інтерв'ю , в якому португалець "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа.

про розірвання контракту з ним. Це сталося після , в якому португалець "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа. Кар'єру в новому клубі Роналду розпочне з дискваліфікації на два матчі через скандальну поведінку під час квітневого поєдинку АПЛ проти "Евертона".

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