"Може пристосуватися до всього": ексчемпіон світу зробив прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Тимчасовий чемпіон за версією WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер поділився думками про бій-реванш між абсолютним чемпіоном світу в хевівейті Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Новозеландський боксер висловив упевненість у тому, що "Циганський король" зробить необхідні висновки після першого бою та здобуде перемогу в другому поєдинку.

"Ф'юрі дуже здібний. Він може пристосуватися до всього, чи то на тренуваннях, чи то в бою. Я знаю, що він знайде можливість провести правильно цей табір. У нього був хороший тренувальний табір перед першим поєдинком, але він знає, як усе покращити.

Ф'юрі виконає свою роботу наприкінці року. Тайсон знає, що потрібно зробити, щоб повернутися та показати гарний виступ. Він переможе", – сказав Паркер у коментарі iFL TV.

Зазначимо, що минулого тижня стала відома дата реваншу Усик – Ф'юрі. Другий поєдинок між українцем і британцем відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді.

Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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