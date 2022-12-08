Може приєднатися до Зінченка: гранд АПЛ хоче підписати зірку "Шахтаря"

"Арсенал" працює над підписанням Мудрика.
Головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета прокоментував чутки про можливе підписання вінгера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика.
21-річного українця можуть підписати у січні 2023 року.
"Ми намагаємося", – цитує Артету Football London.
"Шахтар" має намір продати Мудрика не менш як за 100 мільйонів євро. "Гірники" підвищили вартість гравця за підсумками виступу у груповому раунді Ліги чемпіонів.
На нього претендують багато європейських клубів, серед яких "Ньюкасл", "Арсенал", "Манчестер Сіті" та ПСЖ.
- Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.
- Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.
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