Може стати чемпіоном світу: відомий український боксер назвав дату наступного поєдинку

Веліковський отримав можливість поборотися за один з найпрестижніших поясів.
Український боксер Андрій Веліковський (21-2-2, 14 KO) проведе бій за титул чемпіона світу за версією IBO у другій середній вазі.
Про це боксер повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Вже 9 грудня я готовий показати яскравий, якісний бокс!", – написав він.
Він зустрінеться в рингу з непереможним кубинцем Ослейсою Іглесіасом (7-0, 6 KO). Цей поєдинок стане центральною подією боксерського шоу.
- 28-річний Веліковський виграв 14 поспіль поєдинків. Востаннє українець програвав ще 2017 року.
- В останньому бою, яий відбувся у липні 2022 року, Андрій відправив у нокаут румуна Каталіна Парасківана (21-2, 7 КО).
- Щодо Іглесіаса у вересні цього року він нокаутом в першому раунді переміг аргентинця Мадерну.
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