Може стати одноклубником Миколенка: "Бенфіка" виставила Яремчука на трансфер - ЗМІ

Може стати одноклубником Миколенка: "Бенфіка" виставила Яремчука на трансфер - ЗМІ

У цьому клубі Роман перебуває рівно пів року.

Португальська " Бенфіка ", схоже, не надто розраховує на українського нападника - Романа Яремчука.

Так, за інформацією Cofina Media, лісабонський гранд виставив 26-річного форварда на трансфер.

Джерело зазначає, що "Бенфіка" має намір продати Яремчука до Англії, адже він не виправдав очікувань керівництва клубу. Наступним колективом футболіста може стати "Евертон", за який виступає інший українець - Віталій Миколенко. "Бенфіка" готова відпустити Яремчука за 17 мільйонів євро.

Роман став гравцем "Бенфіки" наприкінці липня 2021 року. За 75% прав на 25-річного нападника португальський клуб заплатив бельгійському "Генту" ті самі 17 мільйонів євро, а його угода розрахована до середини 2026 року.

Цього сезону на рахунку Яремчука 29 матчів у всіх турнірах, сім забитих голів та п'ять результативних передач;

У Чемпіонаті Португалії команда Яремчука йде третьою в турнірній таблиці, набравши 44 бали. "Орлів" випереджають "Порту" (56 очків) та "Спортинг" (47 пунктів).

Додамо, нещодавно "Бенфіка" з Яремчуком поступилася чемпіонам Португалії в фіналі Кубка ліги.