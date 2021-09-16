"Може, так і повинно статися": батько гравця "Манчестер Сіті" помер через кілька хвилин після голу сина в Лізі чемпіонів

"Може, так і повинно статися": батько гравця "Манчестер Сіті" помер через кілька хвилин після голу сина в Лізі чемпіонів

Трагічна історія.

Захисник "Манчестер Сіті" Натан Аке повідомив, що через кілька хвилин після його дебютного голу в Лізі чемпіонів, забитого в матчі з "РБ Лейпциг", помер його батько.

"Останні кілька тижнів були найважчими в моєму житті. Мій батько сильно хворів, і лікування було неможливим. Пощастило, що мене підтримували наречена, сім'я і друзі.

Вчора я забив свій перший гол у Лізі чемпіонів. І всього через кілька хвилин після цього він мирно помер в оточенні мами і брата, вони були поруч з ним.

Може, так і повинно було статися. Батько завжди відчував гордість і щастя, дивлячись, як я граю. Знаю, що ти завжди зі мною. Ти завжди будеш у моєму серці. І цей гол був для тебе, тато", - написав футболіст у Instagram.

"Манчестер Сіті" переміг "РБ Лейпциг" із рахунком 6:3.

"РБ Лейпциг" із рахунком 6:3. Аке відкрив рахунок у матчі на 16-й хвилині зустрічі. Для Натана цей гол був дебютним у Лізі чемпіонів.

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