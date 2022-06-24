Може виграти другий трофей поспіль: українська тенісистка вийшла до парного фіналу турніру в Істборні

Може виграти другий трофей поспіль: українська тенісистка вийшла до парного фіналу турніру в Істборні

Українська тенісистка Людмила Кіченок в парі з латвійкою Оленою Остапенко пробилися до фінального матчу турніру WTA500 в англійському Істборні.

Українсько-латвійська пара в півфіналі виявилася сильнішою за китаянок Сюй Іфань та Ян Чжаосюань.

Матч тривав годину 39 хвилин і завершився перемогою дуету Кіченок / Остапенко з рахунком 7:5, 7:6(4).

Упродовж зустрічі українсько-латвійська пара реалізувала чотири з 16 брейкпойнтів, подала чотири ейси та зробила п'ять подвійних помилок.

У фіналі Кіченок та Остапенко зіграють проти Александри Круніч із Сербії та Магди Лінетт із Польщі.

Зазначимо, що для Людимили та Олени це буде другий поспіль фінал на змаганнях серії WTA. Минулого тижня Кіченок та Остапенко виграли парний турнір у Бірмінгемі - це їхній перший спільний тріумф у кар'єрі.

Нагадаємо, українські тенісистки дізналися суперниць на старті Wimbledon-2022.

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