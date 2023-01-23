Може возз'єднатися з екстренером "гірників": клуб АПЛ зацікавлений у трансфері лідера "Шахтаря"

Англійський "Брайтон" розглядає можливість підписання захисника донецького "Шахтаря" Миколи Матвієнка.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, клуб англійської Прем'єр-ліги веде переговори з "гірниками" щодо переходу 26-річного українця.

За його інформацією, на негайному трансфері Матвієнка наполягає нинішній головний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзербі, який раніше вже працював з Миколою, коли очолював "Шахтар".

Зазначається, що донеччани оцінюють футболіста в 25 мільйонів євро, але англійський клуб не готовий заплатити таку суму за захисника збірної України.

Цього сезону Матвієнко зіграв за "Шахтар" 19 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Наразі "Брайтон" посідає шосту сходинку в АПЛ, тоді як "Шахтар" на зимову паузу вирушив на другій позиції в українській Прем'єр-лізі.

Матвієнко може стати вже другим гравцем "Шахтаря", який цієї зими переїхав на туманний Альбіон. Раніше головна зірка "гірників" Михайло Мудрик перебрався до лондонського "Челсі".

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