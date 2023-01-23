Може возз'єднатися з екстренером "гірників": клуб АПЛ зацікавлений у трансфері лідера "Шахтаря"

Микола Матвієнко слідом за Михайлом Мудриком має шанси перебратися до англійського чемпіонату.
Англійський "Брайтон" розглядає можливість підписання захисника донецького "Шахтаря" Миколи Матвієнка.
Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, клуб англійської Прем'єр-ліги веде переговори з "гірниками" щодо переходу 26-річного українця.
За його інформацією, на негайному трансфері Матвієнка наполягає нинішній головний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзербі, який раніше вже працював з Миколою, коли очолював "Шахтар".
Зазначається, що донеччани оцінюють футболіста в 25 мільйонів євро, але англійський клуб не готовий заплатити таку суму за захисника збірної України.
- Цього сезону Матвієнко зіграв за "Шахтар" 19 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.
- Наразі "Брайтон" посідає шосту сходинку в АПЛ, тоді як "Шахтар" на зимову паузу вирушив на другій позиції в українській Прем'єр-лізі.
Матвієнко може стати вже другим гравцем "Шахтаря", який цієї зими переїхав на туманний Альбіон. Раніше головна зірка "гірників" Михайло Мудрик перебрався до лондонського "Челсі".
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