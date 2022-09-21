"Може, вже час почати висловлювати свій протест?": відома українська тенісистка звернулася до росіян

Українська тенісистка Леся Цуренко закликала громадян Росії виходити на мітинги після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про початок в країні часткової мобілізації.

Українська тенісистка Леся Цуренко відреагувала на оголошення в РФ часткової мобілізації. Відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін.

У себе в Instagram-сторіз 33-річна спортсменка закликала росіян не мовчати, а виходити на вулиці та висловлювати свою незгоду зі злочинними діями кремлівського "фюрера".

"Росіяни, може вже хоч зараз настав час виходити на вулиці? Чи, може, вже час почати висловлювати свій протест? Вам ж уже дозволили називати війну війною?", - написала Цуренко.

Нагадаємо, 21 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію. Диктатор у зверненні до народу РФ наголосив, що мовляв, проти Росії воює "колективний Захід", тому таке рішення є вимушеним.

Росіяни вийшли на перші акції протесту проти мобілізації. Повідомлення про акції у Росії надходять з Іркутська, Улан-Уде, Хабаровська та Іркутська. В Іркутську ОМОН розігнав акцію, на яку зібралося приблизно 60 людей. Є затримання.

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