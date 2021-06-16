"Може заробити величезні статки": промоутер Джошуа зробив сенсаційну заяву щодо бою з Усиком

Якщо українець програє, то йому обіцяють дати поєдинок-реванш.

Едді Гірн, промоутер чемпіона світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа, поділився подробицями переговорів стосовно бою проти українця Олександра Усика.

За його словами, в разі поразки українець може отримати другий шанс і знову побитися з Джошуа. Опція реваншу буде включена до контракту на перший поєдинок.

"Якщо Усик програє, то ми дамо йому ще один бій. Джошуа ставить на кін всі пояса і багато, багато десятків мільйонів доларів. Якщо є можливість провести реванш, то це було б величезним боєм. Якщо для Усика є комерційний сенс в тому, щоб брати участь в реванші, а він є, то це те, на що ми теж дивимося. Це величезна можливість. Якщо Олександр виграє, він заробить величезні статки", - цитує Гірна Boxing Social.

Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Джошуа. Ей Джей повинен був захищати титул у бою з Олександром, однак відклав поєдинок з українцем, щоб побитися зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Бій між британськими чемпіонами намітили на 14 серпня в Саудівській Аравії. Однак суд зобов'язав Ф'юрі провести третій поєдинок з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Поєдинок Джошуа - Усик може відбутися 18-го або 25 вересня в Лондоні на футбольному стадіоні "Тоттенгема".

"Стадіон "Тоттенгема" є ареною, на якій ми хочемо провести цей поєдинок. Ми розглядаємо 25 вересня, як потенційну дату бою. Також ми ще дивимося на 18 вересня. Ми з Олександром Красюком попередили WBO, що вже узгодили всі умови і готові до підписання угоди", - раніше заявив Гірн в інтерв'ю Boxing News 24/7.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, "Укрзалізниця" епічно затролила Усика перед боєм із Джошуа.

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