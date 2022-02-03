Може зіграти проти Усика: зірковий український боксер готовий спробувати свої сили у футболі

Олександру Гвоздику цікаво вийти на поле в складі "Металіста".

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик висловив готовність зіграти за харківський "Металіст" на виставковому турнірі Winter Cup 2022 у Туреччині.

"Було б цікаво зіграти за "Металіст", але я погано граю у футбол. Не знаю навіть, не хочеться зашкварюватись. Але загалом - це можливо. Я зараз в Україні і готовий прийняти такий виклик, але не кинути його сам, бо не є великим фанатом футболу", - сказав Гвоздик у коментарі Tribuna.com.

Це також підтвердив чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик, який на цих змаганнях дебютує у професійному футболі в складі команди Першої ліги "Полісся" Житомир.

"Так, ми розмовляли з Гвоздиком стосовно цього. Чому б і ні? Олександр провів чудову професійну кар'єру, став чемпіоном світу. Зараз у нього закінчилося бажання робити щось, що він робив упродовж усього життя в боксі. Він мені сам казав, що не дуже добре грає в футбол. Але я, каже, спробую. Чому б і ні? Є можливість - треба пробувати, не треба соромитися, звертати увагу на критику. Нічого страшного, що ми слабші за професійних футболістів. У нас зате величезне бажання", - зазначив Усик у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, у своєму останньому бою 19 жовтня 2019 року Гвоздик програв титул чемпіона WBC росіянину Артуру Бетербієву. Про завершення кар'єри Гвоздик оголосив у червні 2020 року. У його послужному списку 17 перемог (14 - нокаутом) і одна поразка.

Winter Cup-2022 відбудеться у турецькому Белеку від 3-го до 12 лютого. Участь у товариському турнірі візьмуть два клуби УПЛ - "Верес", "Чорноморець" і дві команди Першої ліги - "Полісся" та "Металіст".

Згідно з регламентом, кожна команда зіграє з кожною по одному матчу. У першому поєдинку Winter Cup 2022, що відбудеться 3 лютого, "Полісся" Усика зіграє з "Вересом".

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