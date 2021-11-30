Може змагатися з Мессі: ФІБА відреагувала на володаря "Золотого м'яча" майстерним ударом словенського баскетболіста (відео)

Може змагатися з Мессі: ФІБА відреагувала на володаря "Золотого м'яча" майстерним ударом словенського баскетболіста (відео)

Гравець збірної Словенії точно влучив у баскетбольне кільце.

У понелідок, 29 листопада , в паризькому театрі "Шатле" визначили найкращого футболіста 2021 року. " Золотий м'яч " за версією France Football цьогоріч отримав форвард ПСЖ Ліонель Мессі.

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) по-своєму відреагувала на вручення аргентинському футболісту цієї нагороди. Вони вирішили порівняти майстерність форварда французького ПСЖ із трюком словенського баскетболіста Едо Муріча.

Під час тренування збірної Словенії баскетболіст Едо Муріч ударом ноги відправив баскетбольний м'яч через весь майданчик точно у кільце.

"Так, Ліонель Мессі гарний. Але чи бачили ви, як зіграв Едо Муріч?", - написала під відео пресслужба організації.

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