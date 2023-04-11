Може знадобитися операція: у тренера "Динамо" Луческу виникли серйозні проблеми зі здоров'ям

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу зіткнувся із серйозними проблемами зі здоров'ям. У 77-річного керманича розвинувся коксартроз (артроз кульшового суглоба).

Про це сам "Містер" повідомив в інтерв'ю румунському Orange Sport перед матчем 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) проти "Миная".

"У період, коли ми грали в єврокубках, ми постійно пересувалися автобусом – по 10 годин за раз. Водночас я працював по 7-8 годин на добу. В результаті, у мене розвинувся коксартроз.

Поки я можу, я продовжуватиму працювати. В іншому випадку мені доведеться лягти на операцію, вийти на пенсію. Було б чудово, якби мені вдалося провести цю операцію, але лишитися з командою. У будь-якому випадку у мене поки немає думок залишити футбол", – сказав Луческу.

У матчі проти "Миная" Луческу керував командою з лави для запасних. Однак після переможної для "біло-синіх" гри журналіст Профутбол Digital Олексій Корицький повідомив, що тренеру киян стало зле. Через це він може пропустити найближчі матчі "Динамо".

"Я підійшов до авто Луческу і сказав: "Містере, можна кілька слів щодо матчу". І бачу, що йому реально зле. Він взяв мене за праву руку, ледве втримавшись на ногах. Я бачив, що його завели до роздягальні, де, мабуть, надали першу допомогу. Стало відомо, що, швидше за все, Мірча Луческу не буде поряд з командою під час найближчих матчів", – цитує журналіста FootballHub.

Луческу очолив "Динамо" 2020 року і вже дебютного сезону виграв з киянами чемпіонат та Кубок України. Контракт румунського фахівця з "біло-синіми" розрахований до літа 2024 року.

У нинішній кампанії "Динамо" після 20 зіграних матчів посідає четверте місце в УПЛ, набравши 39 очок. Від другої позиції, яка дозволяє кваліфікуватись до Ліги чемпіонів, киян відділяє шість балів.

Наступний матч "біло-сині" зіграють у п'ятницю, 14 квітня, у Львові проти "Руха".

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