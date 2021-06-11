"Може зруйнувати кар'єру Ентоні": промоутер Джошуа висловив серйозні побоювання перед боєм з Усиком

Володаря чотирьох поясів чекає нелегке випробування.

Едді Гірн, промоутер чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа, висловив серйозні побоювання перед потенційним боєм проти українця Олександра Усика.

"Це бій, який може зруйнувати кар'єру Джошуа, якщо він не буде готовий на 100%. Ентоні повинен бути безжалісним. Йому потрібно показати безжалісність Дерека Чісори, тільки з ще більшою гостротою.

Усик хоче цей бій, він хоче отримати можливість стати чемпіоном світу в суперважкій вазі. Всі ми знаємо, що Усик небезпечний. Але що ще нам залишається робити? Джошуа роками виходив битися проти всіх, хто був його обов'язковими претендентами.

Джошуа ніколи не ухилявся від викликів. А це реальний виклик. Погляньте на топ-10 рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії - Джошуа в ньому немає, а Усик є", - цитує Гірна Sky Sports.

Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Джошуа. Ей Джей повинен був захищати титул у бою з Олександром, однак відклав поєдинок з українцем, щоб побитися зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Бій між британськими чемпіонами намітили на 14 серпня в Саудівській Аравії. Однак суд зобов'язав Ф'юрі провести третій поєдинок з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, "Укрзалізниця" епічно затролила Усика перед боєм із Джошуа.

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