"Можемо краще": керманич "Манчестер Юнайтед" відреагував на незадовільну гру своїх підопічних з аутсайдером АПЛ

"Можемо краще": керманич "Манчестер Юнайтед" відреагував на незадовільну гру своїх підопічних з аутсайдером АПЛ

Команда Рангніка ще більше віддалилась від зони Ліги чемпіонів.

У рамках виїзного матчу 19-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" зіграв внічию проти "Ньюкасла" з рахунком 1:1 .

Головний тренер "червоних драконів" Ральф Рангнік прокоментував результат цього матчу.

"Мені абсолютно не сподобалася наша сьогоднішня гра. Ми намагаємося краще контролювати гру, але сьогодні ми її не контролювали, за винятком кількох моментів. Вся справа в енергійності, фізиці, виграші підбирань та у переході з оборони в атаку. У всіх у цих аспектах ми сьогодні були на висоті.

Найсерйознішою нашою проблемою були втрати, невимушені помилки, коли ми володіли м'ячем. Ми віддали їм надто багато м'ячів. Навіть у другому таймі, коли ми зрівняли рахунок, а у них було 2-3 травмованих, ми не особливо контролювали гру та приймали неправильні рішення у важливі моменти, у цьому справа.

Ми можемо грати краще. Я знаю, що футболісти можуть грати краще ніж сьогодні. Але ми маємо стабільно показувати це на полі, якщо хочемо набрати очки у двох наступних домашніх зустрічах", – цитує Рангніка офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

"Ньюкасл" тепер має в своєму активі 11 пунктів та продовжує йти на 19-й сходинці;

"Манчестер Юнайтед", своєю чергою, набрав 28 очок та залишився сьомим. До зони Ліги чемпіонів колектив Рангніка сім балів. Утім, вони мають ще дві гри в запасі.

Додамо, що цілих три матчі 19-го туру АПЛ перенесли на невизначений термін через спалах COVID-19.

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