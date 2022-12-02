"Можемо незабаром оголосити": батько абсолютного чемпіона світу зробив гучну заяву про бій з Ломаченком

Батько та тренер абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Гейні заявив, що незабаром буде оголошено бій його сина проти колишнього чемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка.

Про це він сказав у коментарі Boxingnews24.

"Я думаю, ми можемо оголосити незабаром про бій. Якби я знав дату, я б все одно нічого не сказав, тому що це не моя робота оголошувати дату. Моя робота полягає в тому, щоб організувати цей поєдинок", – сказав Білл Гейні.

Ломаченко та Гейні працюють з одним промоутером, тому жодних проблем з організацією поєдинку бути не має виникнути.

Ломаченко здобув перемогу над Ортісом у ніч проти 30 жовтня. Боксери пройшли повну дистанцію в 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перевагу українцю: 115-113, 116-112, 117-111.

На рахунку 34-річного Ломаченка 17 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу

Гейні відібрав у Камбососа чемпіонські титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі. У другому бою у Мельбурні всі судді віддали перемогу Гейні: 119-109, 118-110, 118-110.

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