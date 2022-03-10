"Можемо тільки захоплюватися цим": екссуперник Ломаченка - про українських боксерів, які воюють з РФ

"Можемо тільки захоплюватися цим": екссуперник Ломаченка - про українських боксерів, які воюють з РФ

Ентоні Кролла назвав рішення спортсменів стати на захист своєї країни виявом справжньої мужності.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі британець Ентоні Кролла висловив повагу українським боксерам, які під час військового вторгнення російських загарбників стали на захист своєї батьківщини.

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"Для цього потрібно багато мужності. Ви подивіться на Ломаченка, Усика та братів Кличків, вони досягли успіху в боксі і, ймовірно, змогли б жити в будь-якій країні світу, ні в чому собі не відмовляючи. Те, що вони вирішили залишитися, показує справжню мужність. Хлопці поставили свою країну понад усе, ми всі можемо тільки захоплюватися цим.

Ми бачили багато жахливих кадрів з України, але одним із позитивних моментів стало те, що Ломаченко, Усик та інші спортсмени поставили свою країну на перше місце. Я не думаю, що ми можемо побачити щось патріотичніше, ніж їхній вчинок.

Я бажаю всім бути в безпеці, але захоплююся хлопцем, який був на межі того, щоб знову виборювати титул абсолютного чемпіона світу, але вибрав інший шлях. Ми можемо тільки захоплюватися цим", - наводить слова Кролли Metro.co.uk.

Нагадаємо, до лав територіальної оборони приєдналося багато відомих українських спортсменів, зокрема боксери Володимир Кличко, Олександр Усик, Василь Ломаченко, Денис Берінчик, чемпіон ММА Ярослав Амосов, легенда київського "Динамо" Олег Лужний.

А головний тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб повернувся з-за кордону та вступив до Збройних Сил України.

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