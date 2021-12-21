"Можемо зустрітися": Гвоздик відповів росіянину, який покликав його на ринг

Українець може поновити професійну кар'єру.

Відомий український ексбоксер Олександр Гвоздик відреагував на слова володаря титулу WBA Дмитро Бівол, який висловив готовність провести з ним поєдинок.

За словами нашого спортсмена, він готовий провести переговори з росіянином про можливий бій, проте не вірить, що ця зустріч буде актуальною.

"Спасибі велике за підтримку, Дімо. Із задоволенням приїду, можу навіть тобі допомогти в спарингах. Хочеш побоксувати - можемо про це поговорити, але я все одно думаю, що це не більше, ніж розмови. Я ж чудово розумію, що коли простою, мій актив як боксера дуже швидко знецінюється.

Сумніваюся, що Біволу потрібно це. Не з точки зору, що я можу доставити проблеми, а в тому плані, що це нецікаво. Але загалом я із задоволенням поговорю. Ми можемо зустрітися та обговорити ці всі моменти", - сказав Гвоздик. інтерв'ю YouTube-каналу USACHEV TV.

У своєму останньому бою 19 жовтня 2019 року Гвоздик програв титул чемпіона WBC росіянину Артуру Бетербієву .

росіянину . Українець - бронзовий призер Олімпіади-2012.

В активі Гвоздика 17 перемог (14 нокаутів) і одна поразка.

Про завершення кар'єри боксер оголосив у червні 2020 року.

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