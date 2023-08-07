Можливе українське дербі: "Зоря" дізналася суперника у матчах за вихід до групи Ліги Європи

Луганська "Зоря" дізналася, з ким зіграє в раунді плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2023/24.

Згідно з результатами жеребкування, яке відбулося 7 серпня у Ньйоні, бронзовий призер української Прем'єр-ліги зустрінеться з переможцем пари "Славія Прага" (Чехія) – "Дніпро-1" (Україна).

Перші матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи відбудуться 24 серпня, а поєдинки у відповідь – 31 серпня.

Якщо луганська команда зможе здолати свого суперника, то восени зіграє на груповій стадії Ліги Європи. У разі поразки "Зоря" автоматично потрапить до групового етапу Ліги конференцій.

Зазначимо, що для дуелі із "Зорею" у плейоф кваліфікації Ліги Європи дніпрянам ще потрібно обіграти чеську "Славію" у третьому відбірковому раунді.

Якщо дніпровський колектив не зможе обіграти чехів, то позмагається в раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, "Дніпро-1" як срібний призер УПЛ розпочав єврокубкову кампанію з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де за сумою двох зустрічей вилетів від грецького "Панатінаїкоса".

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