Можливе звільнення Шевченка: керівництво "Дженоа" винесло вердикт - ЗМІ

Українець продовжить тренувати "грифонів" як мінімум до наступного матчу.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко залишиться на своїй посаді щонайменше до матчу Кубка Італії проти "Мілана", який відбудеться 13 січня. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

10 січня менеджмент та власники генуезького клубу провели зустріч, де обговорювалося питання майбутнього 45-річного українського фахівця. Керівництво клубу не поспішає звільняти Шевченка, намагаючись проаналізувати всі аспекти кризи, в яку потрапили "грифони".

Як повідомлялося раніше, на заміну українцю вже є двоє кандидатів: італійці Роландо Маран та Давіде Баллардіні. Саме останнього Шевченко й змінив біля керма генуезців у листопаді 2021 року.

"Дженоа" наразі має 12 очок та йде на передостанній, 19 позиції, в турнірній таблиці Серії А. Від рятівної, 17-ї сходинки, яке дає право залишитися в еліті італійського футболу, колектив Шевченка відділяє п'ять балів;

"Грифони" тричі зіграли внічию та зазнали шістьох поразок під керівництвом Шевченка у внутрішній першості, забивши всього три голи;

Наступний матч "Дженоа" проведе 13-го січня, коли в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії зустрінеться на виїзді з "Міланом".

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