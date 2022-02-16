Можливий реванш: стали відомі нові деталі потенційної дуелі Ломаченка з абсолютним чемпіоном світу

Якщо сторони домовляться, то Василь готовий у березні вилетіти до Австралії.

Менеджер українського боксер Василя Ломаченка Егіс Клімас розкрив подробиці організації подинку свого клієнта з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом.

За словами Клімаса, наразі сторони обговорюють угоду на два поєдинки між українцем і австралійцем. У такому разі, якщо Камбосос програє в першій дуелі, то зможе скористатися правом на бій-реванш, аби повернути титули.

"У мене всередині є передчуття, що поєдинок Ломаченко - Камбосос відбудеться. Ми ведемо переговори про контракт на два бої, зокрема якщо Ломаченко переможе, то відбудеться реванш. З боку австралійського уряду є певний інтерес, тому ми ведемо діалог. Що стосується термінів, то це орієнтовно буде кінець травня чи червень", - сказав Клімас в інтерв'ю The 3 Knockdown Rule.

Також менеджер 33-річного українця зазначив, що для того, щоб бій не зірвався через зовнішні обставини, Ломаченко готовий провести тренувальний табір в Австралії, де й повинен відбутися поєдинок з Камбососом.

"Поїхати до Австралії? Ми готові, щоб Вася провів там тренувальний табір. Так ми зможемо гарантувати, що бій відбудеться, адже кордони можуть закривати та відкривати. Припустимо, що бій відбудеться у травні. Тоді вже у березні Ломаченко почне готуватися до нього в Австралії ", - розповів Клімас.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

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